Nadine TURIOT

Après une formation à l'école d'aromathérapie et de shiatsu andré nahum à paris,

j'exerce à saint brieuc la pratique du shiatsu depuis 2010, dans mon cabinet, ou en entreprise.



le shiatsu permet d'équilibrer l'énergie de la personne, de procurer un bien être, uen détente profonde et de débloquer les tensions physiques ou psychologiques

il existe un protocole pour les femmes enceintes afin de soulager leurs petits maux pendant la grossesse

depuis janvier 2012, je donne des cours de DO IN automassage shiatsu avec l'assoc le CRAC

voir mon site internet WWW.LUNA-ZEN.FR pour plus de renseignements



Mes compétences :

Acupuncture

Energétique

Protocole

Relaxation

Shiatsu