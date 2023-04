- Diplômé en 1993, Ingénieur d'Etat en Génie Civil

- Service national de 1994 à 1996, administrateur

- Mairie de 2000 à 2001, service technique (contrôl et suivi des projets de réalisations)

- De 2003 au 14/02/2007, responsable des approvisionnements et de la logistique à l'EURL DMP ( Distribution de Matiéres Premières)

- De Juin 2007 à ce jour, responsable des approvisionnements et de la logistique à CHEMIPRO Sarl( distributions de produits chimiques )