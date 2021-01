Nafissatou DIARRA

Depuis septembre 2011, spécialisation au niveau de la gestion des risques et de la qualité des établissements sanitaires, de la protection sociale, du droit de la santé et de l'analyse financière des services de santé.



Gestion de portefeuille durant 9 ans :

instruments : actions, futures, options, convertibles, forex

marchés : US, Japon, Pays émergents (Asie hors Japon), Europe



Compétences :



• Connaissances des marchés financiers et des structures sanitaires

• Rédactionnelles et de synthèse

• Connaissance du financement et du contexte juridique du secteur de la santé

• Gestion de projet

• Analyse financière

• Evaluation économique des stratégies de santé

• Contrôle budgétaire

• Démarche qualité : roue de Deming

• Etude des processus en santé

• Gestion des risques : AMDEC…

• Gestion des coûts

• Anglais professionnel



Logiciels informatiques:

•Outils financiers: Bloomberg (Excel DDE), Fininfo, Reuters

•Outils de Bureautique : Word, Excel, PowerPoint

•Systèmes d'exploitation: WINDOWS

•Bases de Données : Europerformance, Datastream

•Langage de programmation: Visual Basic



