Nagging DESIR

Je suis DESIR Nagging, je suis nee en Haiti le 21 Janvier 1989. Je suis une ecrivaine inconnue qui souhaite se faire connaitre partout dans le monde. Mon premier roman intitule ''Je n'ai pas cesse de t'aimer" a ete publie par Edilivre en Octobre 2012. C'est un tres beau livre, je vous recommande vivement a vous le procurez non pas parce que je suis l'auteure mais parce que je sais que le contenu du roman vous interressera et vous servira si vous tenez compte des differents conseilles qui y sont donnes , n'hesitez pas a visiter Edilivre.com pour voir de vous meme et surtout l'acheter. ........ Pour vous donnez un appercu, je vous dis brievement que le livre evoque certains problemes comme les parents qui priment l'argent au bonheur de leurs enfants, c'est un probleme qui existe peut-etre partout dans le monde mais c'est tres frequent dans mon pays, c;est une sorte de s.o.s que j'envoie a ces parents et je leur montre aussi a travers l'histoire les consequences nefaste que cela peut engendrer.......... Aller voir par vous-meme....



Mes compétences :

Ecriture