Nahed YAHIAOUI

Passionnée par les technologies Web et les nouveautés technologiques, j’ai commencé à travailler avec le CMS Drupal depuis 2009. Depuis cette date, des projets développés avec Drupal se sont enchaînés. Chacun de ces projets avait sa propre spécificité technique et/ou fonctionnelle.

J’ai travaillé également sur des projets web basés sur des Frameworks PHP tel que Zend ou encore Symfony.

Ma mission actuelle est de :

- Participer à la phase d’avant vente : analyse des appels d’offres et rédaction des offres techniques

- Gérer le projet selon la méthodologie SCRUM

- Comprendre et analyser des besoins clients

- Définir et rédiger des documents de l’architecture technique de la solution à mettre en place

- Estimer la charge de travail et préparer le planning

- Développer les applications web

- Développer les modules spécifiques

- Créer et personnaliser des profils d’installation Drupal

- Respecter des bonnes pratiques de codage

- Réaliser des évolutions sur la solution retenue





Mes compétences :

Talend

Symfony2

PHP

Drupal

Zend framework

Participation à la phase avant vente

Scrum master

Gestion de projet

Planification de projet

Développement modules Drupal

Création profil install Drupal