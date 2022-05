Nahed YAHIAOUI

Passionnée de la gestion, je suis une personne rigoureuse de nature organisée et méthodique, toujours à l’écoute des différents staffs de l’entreprise et attentive aux mouvements extérieurs de celle-ci. J’aborde les challenges avec passion et les difficultés avec souplesse. Ayant chevauché sur plusieurs domaines d’activités tel que le commercial, l’enseignement, la ressources humaines et la gérance je puise mes repères sur la formation, la coordination et le contrôle de gestion.



Mes compétences :

en Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet