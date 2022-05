Nahéma SOURNAC

Dans le choix de mes stages et de mes contrats (CDD, CDI), j'ai essayé de diversifier aussi bien le type d'entreprise intégrée, mais aussi le type de missions confiées afin de pouvoir m'adapter à n'importe quel contexte, d'être rapidement réactive et d'acquérir de la polyvalence et de l'autonomie.

J'ai ainsi pu travailler dans le secteur bancaire (2 stages d'été à la Société Générale), de la construction et de l'immobilier. Ces expériences m'ont amené à appréhender les enjeux dans une filiale d'un groupe, les enjeux au sein du siège d'un groupe et maintenant j'apprends le mode de travail dans un cabinet de recrutement.

Cela fait 5 ans que je fais du recrutement, je ne peux affirmer avoir fait le tour du poste, mais c'est souvent suffisant pour être cataloguée et rangée dans la catégorie de ceux qui ne peuvent faire que du recrutement. Or le métier des des ressources humaines est riche, il y a la formation, la GPEC, la gestion de la mobilité internationale, les relations écoles...J'ai envie de mettre à profit ma formation, mais aussi bien sûr, mon expérience professionnelle et avoir un poste où je ferai pas exemple du recrutement, mais en abordant aussi d'autres aspects de la gestion des ressources humaines.

En résumé, comme mon parcours le montre, je suis intéressée par tous types de secteur; mon critère déterminant dans le choix d'une entreprise étant la PLURALITE DES MISSIONS.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Recrutement

Ressources humaines

Administration de biens

Gestion des ressources humaines

Immobilier

Accompagnement