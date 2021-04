Alix BOUQUERY

Mon parcours dans la Gestion des Ressources Humaines et mon engagement sociétal mont permis de développer une posture professionnelle orientée business et service. Depuis 2018, j'ai pris le lead sur une nouvelle mission, en parallèle de mon rôle RH : le déploiement de la Politique de SAB en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises.



Ce challenge, participatif et collaboratif, me permet de continuer à construire ma vie professionnelle dans le respect de mes valeurs développement durable, de ma conviction de développer une véritable expérience collaborateur au sein de lentreprise et de ma passion pour les environnements multiculturels et plurilingues.