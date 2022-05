Nahima MOKHTARI

Avec plus de 10 ans d'expériences dans les ressources humaines, plus particulièrement dans le domaine de la paie, je peux affirmer aujourd'hui que je suis une personne de compétences confirmées.



Durant la première partie de mon expérience professionnelle, j'ai pour l'essentiel, évolué dans le domaine de la paie et la comptabilité. Mes taches allaient de la gestion de la paie : saisie et contrôle, suivi budgétaire et reporting, de la saisie de pièces comptable jusqu'à la révision des comptes. Ainsi, J'ai développé des compétences métiers permettant de répondre aux besoins du service administratif, comptable et paie.



Ma dernière expérience professionnelle en tant que " Responsable de projet paie ", m'a permis d'acquérir et de développer d'autres compétences, notamment la gestion de la paie multi-sites, l'analyse des besoins, la mise en place de nouveaux outils et de méthodes de travail, le management transverse d'une équipe ....



Pour finir, j’ajouterai que ma polyvalence et surtout ma polycompétence sont des atouts majeurs de mon profil.



Mes compétences :

Paie

Relationnel

Analyse

Dynamique

Comptabilité

Rigueur