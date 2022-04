Frédérique TAHON

Suivez moi via Linkedin c'est la que nous sommes le plus actif !



Fed Finance Canada , a Montreal, agence de placement, spécialisée en Comptabilité, Finance!



Nos engagements



Pour oeuvrer au respect des pratiques déontologiques de la profession, nous avons choisi de stipuler par écrit nos engagements dans l'exercice de notre métier auprès de nos clients et candidats.



Consulter la charte des engagements du Groupe Fed





Notre Philosophie



« Quel que soit le type de recrutement, nous nous attachons à fournir à nos clients une réponse précise et réactive.

La valeur ajoutée de notre service tient tant au soin que nous portons à la compréhension du poste et de l'entreprise, qu'à notre implication pour présenter à notre client une sélection de candidats adéquats.

Vous conseiller, vous tenir informé tout au long du processus de recrutement, vous accompagner sur le long terme : tels sont les fondamentaux sur lesquels nous construisons notre relation client.



D'autre part, chaque candidat est reçu en entretien individuel par un consultant spécialisé.

Ses compétences techniques, sa personnalité, ses motivations et ses aspirations sont scrupuleusement évaluées et référencées afin de mieux comprendre son projet professionnel et de mieux cibler les opportunités à lui présenter.

Nous tenons nos candidats systématiquement informés des avancées des processus de recrutement sur lesquels nous les positionnons. »



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Recrutement

Développement d'affaires