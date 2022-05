Nahla El Fatiha NAILI

Diplômée de l'école supérieure des beaux arts d'Alger , en Sculpture ; j'ai entrepris , depuis Novembre 2016, un doctorat en Arts Plastiques et science de l'Art à l"université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne , sur le thème de la création et du patrimoine urbain . Engagée pour une pratique de l'art contemporain , à travers la réhabilitation de la Casbah d'Alger ,nous avons fondé avec mon jeune frère Arslan et ma cousine Selma , également Artistes , en 2016 ,le studio d'Art N.A.S premier carrefour artistique dans un site millénaire , classé aux biens de l'humanité .