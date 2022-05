Nahum GILLES

Gilles NAHUM

2, rue Vauvenargues

13380 Plan de Cuques

0662072559

Mail: ngcim@free.fr



42 ans, marié, 2 enfants.



17 ans d'expertise de la vente en cycle court et long.



Une expérience, en vente directe, en circuit sélectif, réseau de revendeurs spécialisés, ainsi qu'à travers le négoce .

Une expérience de la Prescription (Maîtres d'ouvrages, architectes, économistes, BET)



compétences :



Techniques et commerciales.

Management d'équipes commerciales.



Une vraie passion pour la vente et les relations humaines et commerciales.



Dans l'attente de vous rencontrer...





Mes compétences :

Prescriptions

Microsoft Word

Microsoft Excel