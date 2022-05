Naïk LAPERT

Je suis entré dans le monde de l'éducation populaire par la petite porte de l'animation volontaire.

Mon intérêt pour les questions éducatives et la volonté de concrétiser mes convictions en actes m'ont conduit à me professionnaliser dans l'intervention socioculturelle.



Par la suite, j'ai ressenti le désir de prendre du recul sur mes expériences en tant qu'agent de terrain des politiques de jeunesse. Je me suis à nouveau tourné vers les sciences humaines, plus particulièrement la sociologie. J'ai ainsi perfectionné mes connaissances des méthodes d'enquête sociologique, d'analyse et de problématisation. Au gré de mes travaux de recherche, j'ai poursuivi et approfondi mes en matière de politiques publiques d'éducation au sens large.



Mon parcours s'est construit dans l'articulation entre terrain et théorie, action et réflexivité. Je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences au service d'une organisation qui serve des finalités dans lesquelles je puisse me retrouver.



Je m'intéresse à de nombreuses thématiques :

- éducation populaire

- politiques publiques d'éducation, de jeunesse et de loisirs

- méthodes d'éducation actives et pédagogie nouvelle

- politiques sociales et travail social

- économie sociale et solidaire

- formation et insertion professionnelle

- médiation par les pairs et communication non-violente

- lutte contre les discriminations

- urbanisme durable



Je recherche en priorité un poste dans lequel je puisse poursuivre mes activités de recherche, tel que chargé d'études au sein d'un observatoire ou d'un cabinet/bureau d'études.

Je suis également intéressé par des postes de chargé de mission au sein d'associations et de collectivités locales.



Bien entendu, je suis absolument preneur de toute autre occasion d'apprendre et de rencontrer de nouveaux interlocuteurs : rencontres professionnelles, formations, colloques, événements associatifs, etc., concernant les thèmes qui me passionnent.



Pour me contacter :

naik.lapert@gmail.com

06.71.66.51.75



Mes compétences :

Études qualitatives

Politique de la ville

Enquête sociologique

Management

Public speaking

Animation d'équipe

Coordination de projets

Bureautique

Planification stratégique

Conduite de réunion

Pédagogie

Analyse stratégique

Formation

Synthèse

Sociologie

Études quantitatives

Conduite de projet

Politiques publiques

Autonomie

Politiques sociales

Gestion de projet

Conseil

Rédaction

Gestion des ressources humaines

Travail d'équipe

Analyse de données

Conseiller en insertion professionnelle