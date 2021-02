Naïk MASSICOT DE CARNÉ (DE CARNÉ DE CARNAVALET)

Ancienne de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, je suis enseignante de français langue étrangère, avec une spécialité en phonétique et une très bonne formation en FOS.

Passionnée par le FLE et l'anthropologie, j'ai travaillé à l'Alliance Française de Bordeaux Aquitaine comme vacataire puis permanente jusqu'à décembre 2020.



Je suis aujourd'hui porteuse de projet dans les domaines du FLE et des NTIC.