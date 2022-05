Nail TOUATI

Recrutement, animation, formation et Management de commerciaux confirmés

Mise en place des processus de suivi commercial. Étude des forces et faiblesses des activités du service technique et participation à sa réorganisation.

Vente de prestation de services informatiques en régie et forfait à destination des grands comptes, E.T.I et PME.

Spécialité : Spécialisation Nouvelle Technologie, web, Testing qualification, Mobilité, Digital Marketing.



Mes compétences :

Recrutement IT

Conseil en organisation

Prospection de clients

Techniques de vente