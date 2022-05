Naila ARAB

: Ingénieur d’état en ELECTRONIQUE diplômée de l’Université SAAD DAHLEB de Blida (2006-2009 : cycle d’ingénieurs dans le département d’ELECTRONIQUE, 2004-2006 : Tronc commun SETI : Science Exactes Technologie et Informatique).

•Projet de fin d’étude : portant le titre "Segmentation de tumeur cérébrale" (Développement d’une application d’aide au diagnostic qui permet la détection, localisation et segmentation des tumeurs).

2004 : Obtention du Bac scientifique

Systèmes d’exploitation : Windows 98, XP, VISTA, Windows 7, Notions Unix/Linux.

Langages de programmation: Matlab, C++, Pascal.

Réseaux : Topologies, câblage réseaux, Protocoles, administration réseaux (Services et utilisateurs), familiarisation avec les équipements Cisco.

Bureautique: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher…).

Logiciels: HyperTerminal (d’émulation), Tina et Workbench (de simulation de câblage électrique), Eagle et Proteus (de traçage des cartes électroniques), Packet Tracer (de câblage et configuration des réseaux), et Notions de GNS3

 Français : écrit, parlé et lu (très bien). /Arabe : écrit, parlé et lu (très bien)/ Anglais : écrit, parlé et lu (bien).



 Associatif : Membre de l’association scientifique et culturelle « Génération des créateurs de vie Algériens ».

 Formations en ligne de Leadership, communication Skills et emotion’s intelligence.

 Atouts Personnels : Autonome, rigoureuse, méthodique, structurée, motivée, dynamique et aime le travail en équipe.



Mes compétences :

Communication

Electronique

Formation professionnelle