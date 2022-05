Naïla BASSIN

Passionnée de Brand Management, mon objectif principal est de contribuer au développement de produits et stratégies qui relient les consommateurs aux marques. Actuellement basée sur Toronto, je suis responsable de la marque de nutrition infantile Nestlé Gerber.



Spécialités:

 Stratégies de marque  Lancement produit

 Etudes de marché  Neuromarketing

 Trilingue français, anglais, allemand

 Maîtrise du pack MS Office, SAP, SPSS, Magento, Workstation (AC Nielsen Data)





Mes compétences :

Marketing

Brand management

Stratégie de marque

New product development and deployment