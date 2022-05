Naïla BENBRAHIM

Bonjour,



Après avoir passé une quinzaine d'années en entreprise, j'ai choisi de m'orienter vers l'enseignement et la formation professionnelle pour partager, transmettre mes compétences et mon expérience.



De 2014 à 2019 j’ai occupé le poste de Professeur d’Anglais au sein de l’AEFE et aujourd’hui je suis de retour en France, où je continue d’exercer ce noble métier dans un lycée privé de la région parisienne.



Je suis également très impliquée dans le domaine social, j'organise régulièrement des actions solidaires et je suis membre de plusieurs associations. Je vous invite à me rejoindre pour aider les plus démunis.



Cordialement,



Naïla



Mes compétences :

Office Management

Communication

Langues étrangères

Teaching