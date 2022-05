Naila YOUDJOU

Diplômée du Master 2 de l'école supérieure de commerce de Montpellier, je suis actuellement en recherche d'emploi.



J'ai effectué mes deux années de Master en apprentissage :

Mon Master 1 dans un cabinet de conseil en gestion pour PME en tant que chargée d'affaires polyvalente.

Et mon Master 2 en à la Société Générale en tant que conseillère de clientèle Professionnels.



Je suis attirée par les métiers liés au commerce, au conseil et à la relation client, dans divers domaines.



Dotée d'une capacité d'adaptation et polyvalente dans divers domaines, je suis soucieuse de bien faire, organisée et aime le challenge, atteindre les objectifs qui me sont fixés et avoir des possibilités d'amélioration et de progression dans mon travail.



Je fais aussi preuve de professionnalisme et adhère aux valeurs telles que l'esprit équipe et l’ouverture d’esprit.



Je suis quadrilingue: français, anglais arabe et espagnol grâce à mes expériences personnelles.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.





Mes compétences :

polyvalence

Ouverture d'esprit

créativité

responsabilité

travail de groupe

organisation

adaptabilité

Esprit d'analyse