Naili Bourhane ABOUDOU RAHIME

J'étais responsable des accommodations au Camp Construction du Projet Ambatovy, du 28 août 2008 au16 juillet 2011. J'informatisais ces données avant de les dispatcher vers les départements et services compétents.



Je suis économiste de formation, suis titulaire d'un DEA en Sciences Economiques et Sociales de la Santé (DEA-SESS) et prépare un DESS en Gestion des REssources Naturelles et Environnement (DESS-GRENE) à l'Université de Toamasina. Enseignant aux cercles d'études de l'Association des étudiants et stagiaires comoriens à Toamasina (AESCOT) depuis 2004 jusqu'à 2008. J'ai repris les cercles cette année 2011.



Je suis enseignant vacataire à l'Université des Comores et à la Fondation Tibyane. Et j'effectue un stage de 6 mois renouvelable au Ministère de la santé



Je suis à présent membre du COMORES GESIS TEAM, un pool de formateur sur le logiciel GESIS, destiné à informatiser le Système d'Information Sanitaire des Comores.



Côté cœur, je suis célibataire engagé voilà 9. ans et plus



Mes compétences :

Économiste

Enseignant

Environnementaliste

Sociable