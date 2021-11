Vonjy RAKOTOMAVO

Ni le fait du hasard, ni ex nihilo, mon parcours est le fruit d’une volonté de bien travailler, de se former en continu et de bien maîtriser mon métier, tout en rendant compte du savoir-faire, du savoir-être, de mes appétences, de l’obligation de résultat en amont et de la satisfaction de mes prescripteurs/clients en aval.

Puisque à force de forger, on devient forgeron, j'ai été manager (junior), de facto, à agent multitâches backoffice en passant par l'externalisation et le freelancer.

Des challenges quotidiens et bien plus encore...



Mes compétences :

Marketing

Communication

Logistique

Optimisme

Coaching

Management

Back office

Business Process Outsourcing