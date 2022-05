Sociologue de formation, je suis docteur en sciences politiques de la sorbonne. Directeur de l'Institut de recherches spécialisé à l'international en France, je siège en tant que vice-président de l'Assemblée des experts et scientifiques afghans au niveau mondial. Je suis auteur de plusieurs ouvrages et articles en Français, Anglais et Dari (Persan) sur l'Afghanistan, l'Asie centrale et l'Asie de sud-est.

J'ai dirigé dans le passé plusieurs entreprises d'export-import ( chiffres d'affaires 5 millions d'Euro l'année) en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement commercial