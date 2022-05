Naïm BEL ABBES

Jeune infirmier, attiré par l'aspect relationnel de cette profession. De ce fait je me suis spécialisé, de part mes stages mais aussi part une alternance de deux ans en psychiatrie. Les secteurs du Handicap, de l'addictologie et du médico-social. Passionné par les sciences humaines, et ayant acquis quelques expériences durant mon parcours professionnel, je suis actuellement à la recherche d'un poste mettant à profit ce sens du relationnel. Sportif, j'ai eu la chance de monter des projets d'activités de médiation au sein d'un structure psychiatrique.



Mes compétences :

biologie

Informatique

Relationnel

Technique