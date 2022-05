La société de confection Softex creation.

-Nous feson la creation de modèles de prêts à porté suivant les nouvelles tendances.

-Conception du patronage avec les nouveaux logiciels de Lectra système.

-gradation

-Etudes de tracés

-Montage et suivie des prototypes.

Notre usine est capable de produire de grandes quantités et une qualité irréprochable.

Sous-traitant de jennyfer, la redoute, promod, zara, et Jacqueline Riu



Mes compétences :

Fashion

MODELISTE

Styliste

Stylisme

Mode