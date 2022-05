Naïm REKIK

Ingénieur aérospatial spécialisé en aérodynamique (turbulence / CFD), aéroélasticité/aéroacoustique et combustion, je suis aujourd'hui à la recherche d'un premier emploi dans le domaine de l'aérospatial. Ouvert aux postes à l'international, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Solidworks

CATIA

Creo

ANSYS

Abaqus Unified FEA

C Programming Language

C++

Simulink

Propulsion

Combustion

Xflr5

MATLAB

AMESim

Arduino

Architecture navale

Aéronautique

Aerospace

Programmation informatique

Aérodynamique

Management