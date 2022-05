Naïm SCHNEYDERS

Après l’obtention du baccalauréat en relations publiques, j'ai occupé pendant près de

sept ans un poste de chargé de communication événementielle (organisation

d’événements running/trail) et de graphiste (print et web) au sein du magazine

Zatopek (même rédaction que Sport et Vie), un bimestriel de course à pied et de

science publié en France, Belgique et Suisse. Cela m'a permis d'acquérir de solides

compétences et connaissances en matière de communication et

d’événementiel sportif.

Durant ces années, je m’occupais de l’organisation de courses à pied/trail en ayant

en charge la communication des épreuves de A à Z (web, print, médias et relations

publiques) et la gestion/coordination des différents postes : logistique, sécurité,

animations, parcours, balisage, etc.

En parallèle, j’étais en charge de la communication globale du magazine : le site

internet, la newsletter et les travaux d’impression sur divers supports. Cela consistait

non seulement à établir la stratégie de communication mais aussi à créer les visuels

graphiques et coordonner les travaux d’impressions. J’avais aussi pour mission le

montage d’une partie du magazine (le carnet central appelé « La locomotive »), les

relations avec la presse et la création/coordination des supports radio et vidéo.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

WordPress

Microsoft Office (Word, Excel, Publisher, Power Po

Adobe Premiere

After Effect

Adobe Dreamweaver

FTP (Filezilla)

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Création de mobilier et de scénographie en bois.

Créations graphiques papier et supports publicitai

Création et gestion de sites Internet et de réseau

Création de jeux/d’animations pour sensibiliser à

Gestion événementielle (course à pied/trail et évé

Gestion de projets.