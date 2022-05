Naima AITBOULMELEF

Mission: Gestion de projets de déploiement et intégration de solutions bancaires

- Coordination et planification des activités à assurer par différents intervenants ;

- Etude du cahier des charges et du besoin exprimé ;

- Rédaction des spécifications fonctionnelles et paramétrage ;

- Assurer le suivi des traitements batch lors de la phase de recette ;

- Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour la recette fonctionnelle et la rédaction du cahier des charges;

- Rédaction des livrables ;

- Reporting régulier pour chaque phase du projet.

- Assurer les fonctions de chef d’équipe par intérim.



Mes compétences :

Gestion de projet

Tokos

Evolan

Gestion de risque

Prince2

Management par la valeur

Technique bancaire