Master en AUDIT- CHEF COMPTABLE-CABINET FIDIA CONSEIL



Mes compétences :

Front Office,Back Office et Commercial:CRM

Mise en place D’Audit qualité(ISO 9001 )

Bureautique : Word,Excel,Power Point

Contrôle de gestion, contrôle financier et fisca

Audit comptable, financier, boursier et bancaire)

Etude comptable

MicrosoftAccess,FrontPage,Ms Project,Internet

Passation et contrôle des marchés publics

Maîtrise du système de tourisme (AMADEUS)

Analyse financière et marketing