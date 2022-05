Naima BOUGHERARA

Diplômée d'un Master 2 Marketing,Communication option Management des Stratégies Des Entreprises en Ecole de Commerce, j'ai rejoint Wolters Kluwer France.



Wolters Kluwer France (WKF) est la filiale française du groupe néerlandais d’édition et d’information professionnelle, Wolters Kluwer (coté sur Euronext Amsterdam).



Intervenant dans plus de 40 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-pacifique et en Amérique latine, et fort d’un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros en 2010, le groupe Wolters Kluwer figure parmi les leaders de son marché.



« Choix privilégié des professionnels », WKF anticipe les besoins de ses clients en proposant des solutions adaptées à chaque univers professionnel. A l’heure où l’information est abondante et accessible en permanence, WKF propose aux professionnels une information à jour, fiable et sélectionnée pour répondre à de réels besoins.



Spécialiste de la production de contenus et de leur diffusion, WKF offre de multiples plates-formes et formats disponibles (édition papier, numérique, on line et progiciels, formation, événementiel etc.), transformant ainsi l’information en avantage compétitif pour ses clients.