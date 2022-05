Naima BOUYAKOUB

Motivée par l'activité du Financement de Biens d'Equipements aux Entreprises, en Crédit-Bail, Leasing,Location simple, Location Opérationnelle, Location Evolutive, Prêt, gestion de Parcs, j'ai acquis une expérience de plus de 15 ans au sein de Sociétés Financières Internationales sur les équipements des secteurs :



- High Tech, Bureautique, Informatique,

- Industrie, Matériels Médicaux, Travaux Publiques, Véhicules automobiles et Industriels.



Flexible et Pluridisciplinaire, dans un contexte Multi-Culturel, j'ai acquis une expérience de Responsable des Opérations de Back-Office et de la Conformité, Responsable des Ventes, et Analyste Crédit.



Aujourd'hui mon objectif est de Réinvestir mon Capital Expérience dans le secteur du Financement en Leasing ou Location Longue Durée , ou dans un autre secteur nécessitant mes Compétences.



Mes compétences :

Management d’Equipes

Gestion des contrats de financement

Négociation en Financement de projet

Gestion du risque

Développement de relations commerciales

Gestion de la relation client

Facilitateur entre Equipes &Promotion Coopération