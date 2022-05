Je suis Naima Charmiti , 31 ans.

Après une maîtrise Journalisme et science de l’information, j’intègre HANNIBAL tv + Nessma tv+ Cactus Prod démarre comme Journaliste Reporter + Assistante Rédactrice en chef . Début 2012 , j intègre Arabesque.tn dés sa création , comme Journaliste Manager



Ouverte et dotée d'une excellente culture générale Avec un bon carnet d'adresses.

Bref #L'actualité ne s'arrête jamais )))))



Mes compétences :

Web

Une expression écrite et orale irréprochable

Gestion de contenu web

Conseil en communication

Analyser et améliorer les performances

Dynamisme

un bon carnet d'adresses

Social media