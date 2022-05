Naïma CHBALI-PINGUET

• Gestion des relations médias : recommandation de stratégie en relations presse, rédaction de dossiers et communiqués de presse, organisation d’interviews, recherches d’opportunités de paroles, partenariats, jeux concours, appels à projets etc.

• Organisation d’événements : journées thématiques, expositions, conférences de presse, salons, visites de sites, voyages de presse.

• Coordination de prestataires : imprimeurs, régisseurs, traiteurs, hôtesses etc.

• Mise en place d’actions de communication : partenariats, rédaction de plaquettes commerciales, de newsletters et sites web.

• Evaluation des actions de communication



Mes compétences :

Attachée de presse

chargée de communication

Communication

communiqué de presse

Dossier de presse

Gestion des relations

Médias

Organisation

Organisation d'évènements

Presse

Relations Presse