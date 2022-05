Naima DERAMCHI

J'ai debuté en 1993 ma carrière proféssionnelle dans une sociéte de préstation de services sous tutelle du ministère des postes et télécommunication en tant qu'ingénieur en éléctronique,ma fonction etait orientée dans les suivis des installations et mises en services des équipements terminaux optiques numériques , j'ai suivi avec succés la mise en service de la liaison optique a 565mbits/s avec commutateur automatique la 3ème dans le monde en 1993 en collaboration directe de l'équipe du leader mondial des télécommunications "FUJITSU".

J'ai aussi participé à la mise en service du cable optique dans différentes liaisons.



en 1995 j'ai exercé au minstère de l'intérieur en tant que formatrice des inspécteurs et contrôleurs des transmissions.



en 1995 j'ai animé des séminaires et formation au niveau d'un complexe industrièl du ministére de l'industrie sur les automates programmables.



depuis 1996, j'occupe le poste d'ingénieur en informatique à la Diréction Générale des Impôts , ma fonction principale est d'ordre divers , j'ai commencé par créer et mettre en place un bureau de maintenance des équipemants informatiques , j'ai participé à la mise en place des sites web de la diréction générale des impôts , j'ai travaillé sur l'installation et la confifguration d'un intranet, comme j'ai participé à l'élaboration d'un cahier des charges d'un système d'information dans le cadre de la modèrnisation de l'administration fiscale. un poste de chef de bureau "études et évaluation" m'a éte proposée complétant ma formation dans la fiscalité.



Mes compétences :

SQL

Oracle