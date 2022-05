Patrice COUTURIER

MÉDIAS CONCEPT



Spécialiste APPLE / MAC - Installateur APPLE / MAC - Dépannage APPLE / MAC - Formateur APPLE / MAC - Webmaster.



- Ma passion : l'environnement Apple. Je réalise des installations clés en main sur base de matériel APPLE (matériels et logiciels) et des dépannages sur les ordinateurs APPLE.



- La stratégie de MÉDIAS CONCEPT est de proposer une large palette de prestations avec un interlocuteur unique. Grâce à une veille technologique permanente, vous pourrez bénéficier de toutes les dernières nouveautés sur votre poste de travail.



- Migration (Switch) PC vers MAC. « Le Mac, la mise à jour ultime pour PC ». Migrations de WINDOWS vers MAC (Apple). Transferts de tous les fichiers PC vers le MAC. La transition se fait en douceur. Je dois préciser que cette migration, une fois réalisée est irréversible. Le client ne souhaite plus subir l'environnement WINDOWS.



- Conseil avant-vente, et formation sur matériel APPLE.



- Formation chez les clients sur le système d'exploitation Apple MAC OS X jusqu'à la version actuelle OS X Yosemite (10.10).



- Formation sur le système d'exploitation IOS 9 pour iPhone.



- Conseils sur l'installation de solutions gratuites ou payantes qui permettent d'accroitre de façon drastique la productivité des clients.



- Mise en place de solutions de sauvegardes en fonction de l'environnement du client : Sauvegardes en local avec l'outil intégré Apple comme Time Machine ou de solutions externalisées (On Line) de type BackBlaze. Fini l'angoisse des pertes de données.



- Suivis après les Interventions intenses, pour vérifier que tout ce qui a été abordé a bien été intégré par le client. Ce suivi est réalisé sur simple appel téléphonique du client ou en télémaintenance (Possibilité d'effectuer une prise en main à distance du MAC du client pour refaire en réel ce qui aurait été mal assimilé).



- Réalisation, Conception de Sites Internet « Mobile Friendly » (Responsive Design) ou de e-commerce. Prestations clés en main : conception, hébergement, référencement. Ces solutions Web, outre la création du Site, mixent aussi les réseaux sociaux du type Twitter, Viadéo, Blogs. Ce choix a un gros impact sur la visibilité des informations que le client souhaite mettre en avant. Google est très friand de ce type de solution.

- Hébergement de Sites

- Référencement de Sites - SEO

- Personnalisation de solutions Twitter (publications automatisées en fonction de flux RSS en relations directes avec le cœur de métier du client).



- Toutes les demandes concernant des solutions personnalisées sont analysées.



- Tout est possible.



J'interviens aussi dans le cadre de la StartUp StarOfService par l'intermédiaire de laquelle j'offre mes services de dépannage Apple à domicile :



Classement sur StarOfService 10 informaticiens sur Montpellier : http://www.starofservice.com/annubis/languedoc-roussillon/herault/cournonterral/depannage-informatique #/



Profil sur StarOfService : http://www.starofservice.com/professionnel/autres/cournonterral/552925/medias-concept #/



Profil LinkedIn : http://fr.linkedin.com/in/mediasconcept





Sites réalisés pour mes clients :



Webmaster du Site Client LOCAWATT : http://www.locawatt.com/

Webmaster du Site Client CHATEAU de VASCOEUIL : http://www.chateauvascoeuil.com/





Web : http://www.mediasconcept.fr (en cours de refonte complète)

Blog : http://mediasconcept.fr/blog (mon nouveau blog est en cours de conception)

Mail : info@mediasconcept.fr





