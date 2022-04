Gilles TOUAT

Locawatt : spécialiste de la location de groupes électrogènes, d’onduleurs, de groupes de froid et de postes de transformation provisoires.



Basée à Sète, Locawatt est spécialisée dans la location de :



- Groupes Electrogènes de 6 à 1 800 Kva capotés insonorisés

- Groupes 250-500-800-900-1100 kVA synchro (pour accrochage sur réseau EDF sans coupure) avec Pinces et Connectiques

- Groupes de Froid jusqu’à 1200 KW

- Centrale d’énergie Haute Qualité KPS (onduleur dynamique) 400 kVA

Cuves Gasoil 500 - 700 - 1000 - 2000 - 3000 litres aux normes actuelles avec contre-cuve et flexibles sécurisés équipés de raccords rapides.

Camions et Chauffeurs pour transport Matières Dangereuses (gasoil)

Banc de Charge résistif 10 à 900 Kw pour essais des Groupes

- Transformateurs Secs ou immergés dans l’huile jusqu’à 2500 Kva

Postes de Transformation destinés à des alimentations Temporaires 250 A 2500 KVA

- Postes de livraison H.T. 20 000 Volts

- Tarifs Jaune 160, 250 et 400 Ampères. Tarifs Bleu 30 à 60 Ampères.

- Armoires Electriques, Inverseurs, Borniers de Raccordements 3000 A

- Pompes de Chantier (eaux claires & eaux chargées) 20 à 1 200 M3/H

- Pompes Immergées de 10 à 225 Kw avec leur colonnes d’exhaure

- Tuyaux de refoulement type irrigation DN 150 & DN 250 (Anfor)

- Tuyaux de refoulement applatissable DN 100 - 150 – 200 – 250

- Postes de Soudures Autonomes Lincoln avec leur équipements

- Containers avec serrures Anti-Effraction 8 - 10 & 20 Pieds

- Câbles électriques cuivre et aluminium





NOS MOYENS DE TRANSPORTS :



- R 310 Tracteur Renault 38 T.

- Magnum Tracteur Renault 44 T.

- Volvo Camion plateau 6m 32 T. + Grue 70 T/m

- Premium Camion Plateau 6m 26 T. + Remorque 6m 18 T + Grue 22,5 T/m

- G 300 Camion Plateau 6m 26 T. + Remorque 6m 10 T + Grue 21,5 T/m

- Kerax Camion Plateau 6m 26 T. + Remorque 6 m 18 t + Grue 22,5 T/m

- G 260 Camion Plateau 6m 19 T. avec Grue 21,5 T/m

- Atego Camion Plateau 4m 12 T aved Grue 14 T/m

- Iveco Camion benne 3,5 T.

- Véhicules 4 x 4 Tout Terrain

- Portes Chars

- Semi-Remorques





