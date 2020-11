Grégoire LABROUSSE

Directeur opérationnel, je gère une entreprise spécialisée dans le négoce de matériels électriques servant dans le domaine privé (installation de lotissements / installations industrielle et photovoltaiques) ou d'ERDF.

Je suis également en charge de passer les commandes d'appro et de la définition de la politique commerciale.



Auparavant, chef de projet logiciel embarqué, je travaillais dans le domaine de la TV Numérique. Je gèrais l'interface avec les fournisseurs et le client et en tant que Chef de Projet je m'assurais du bon déroulement des développements Hardware, Mécanique et Software.





Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Programmation

Télécoms

Informatique

Coordination de projets

Direction générale