Naima DIVIES

- Développement Business solutions RH et Training à l'international

- Vente cycle long B to B

- Étude marché sur zone comptes clé à l'international

- 19 ans dans le secteur de la formation pour adultes (secteurs "oil & gas" et la santé).

- Coordination à l’international de formations.

- Promotion des actions de formations.

- Organisation d’événementiels.

- Fort intérêt pour le digital et les nouveaux d'apprentissage (MOOC, outils LMS et Learning analytics ...)



Mes atouts:

- Habilité à travailler dans un environnement international et multiculturel.

- Capacité d’adaptation.

- Volonté d’apprendre

- Volontaire et persévérante.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing B to B

Training engineering

Employer branding

blog management

Gestion des appels d'offres internationaux

Fidélisation client

Gestion grands comptes

Business development

Gestion de la relation client

Vente B2B