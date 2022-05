Naïma FOUGERE

Compétences administratives



• Gestion d'agendas complexes, veille de mails, filtrage téléphonique, traitement du courrier, classement …,

• Frappe et mise en page de différents documents, (courriers, cahiers des charges, comptes rendus de réunions, contrats, procès verbaux etc…),

• Organisation de comités de Direction, organisation de séminaires (France et Etranger) déplacements divers (réservations de billets, d’hôtel …),

• Création et suivi de différents tableaux de bords (suivi budgétaire, suivi d’opérations etc …),

• Suivi du personnel (Suivi des congés, arrêts maladie, notes de frais…),

• Services généraux : Pilotage de réorganisation logistique et technique, gestion des fournitures, entretien des locaux, gestion de parcs informatiques et téléphoniques, suivi des consommables etc … ,

• Gestion des contrats de location de véhicules sociétés longue durée,

• Interface entre un responsable de département et différents services.







Compétences additionnelles



• Création et mise en page de divers dossiers de programmes immobiliers pour divers interlocuteurs externes (Ministères, DDE, bailleurs sociaux…),

• Rédaction de contrats portants sur des programmes immobiliers en VEFA,

• Création d’un classement juridique pour l’ensemble des sociétés des groupes,

• Mise en place d'un publipostage pour l’ensemble d’un même service,

• Service pharmacovigilance : Gestion des dossiers dit «SPONTANES» cas français et cas étrangers,

• Interface entre un professionnel de santé et/ou consommateur et le service pharmacovigilance,

• Service DRH : création et suivi des dossiers annuels de demande et remise des Médailles du Travail

• Suivi de gestion de documentation promotionnelle gérée par un stockeur externe

• Suivi budgétaire de produits, de comptes bancaires/gestion trésorerie de la holding, facturation client/règlement fournisseur,

• Rédaction de divers documents juridiques, tenue de registres, tenue des dossiers,

• Encadrement de secrétaire,

• Pilotage création d'un nouveau site web,

• Création d'un plan de classement unique pour l'ensemble d'un Bureau d’Etude Technique,



Mes compétences :

Assistante de direction

Assistante administrative