Naima JARBOUI

J’ai choisi le métier de conseiller financier pour le contact direct avec les clients, mon besoin de conseiller autrui en fonction d’une réglementation, avec le désir d’évoluer vers un poste à responsabilités.



A ce titre, lors de ma formation au sein de la Banque postale et de mes précédents stages dans le cadre du BTS Négociation Relation Client, j'ai pu développer le sens du contact, des techniques de négociation et prospection, puis acquérir des compétences en diagnostic. Aussi, la certification AMF a confirmé mes connaissances des lois et réglementations sur le marché financier.







Mes compétences :

Rigoureuse

Aisance relationelle

Sérieuse