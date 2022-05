Naima LABRECH

Je suis discrète, ponctuel, à l'écoute, organisée et avec l'esprit d'équipe

Je m'adapte facilement aux changements de situation et aux autres

Connaissance parfaite de mon environnement

Ma curiosité naturelle alliée à mes capacités de recherches et de synthèse vous aiderons sur bien des points.

En fonction de vos besoins, je peux vous assister dans différents domaines d'assistanat.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Gestion des réclamations

Suivi clientèle

Comptabilité

Réseaux sociaux

Appels sortants

Bureautique

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique