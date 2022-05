Ingénieur d’État en Génie des Procédés.ayant une passion pour le domaine process, industrialisation.

adaptéé pour intervenir dans toutes les activités d’ingénierie orientées vers les industries de transformation de la matière et de l’énergie (pétrolière, chimique, gazière, agroalimentaire, pharmaceutique…), le traitement et l’épuration des eaux, le génie de l’environnement, les bureaux d’étude, les sociétés d’ingénierie et les organismes de recherche.