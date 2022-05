Naima MERRIR

Bonjour ou Bonsoir selon votre visite sur mon profil je suis auto entrepreneur de nettoyage dans le Nord-pas-de calais en France. Je vous propose plusieurs de mes services à des prix bien raisonnable, si vous désirez en savoir plus je vous laisse mes coordonnées 06.68.38.27.94 au plaisir à tous et à toutes ,une vidéo est à votre disposition sur you tube( sociéte mnetpro nettoyage) et mes tarifs sont sur le bon coin.fr merci à tous.... Et merci à viadeo.(http://youtu.be/erHSTjNhqxc )



Mes compétences :

Chef d 'équipe de nettoyage 8ans

Responsable de site nettoyage de 10ans