Naima MOUSSA

Bonjour,



Actuellement en dernière année de BTS Management des Unités Commerciales, je m’apprête à passer mon examen en 2015 et j'aimerais suite à l'obtention de celui-ci poursuivre mon cursus par une licence professionnelle management des équipes et qualité du développement durable en alternance sur Lyon.

Au cours de mon BTS, j'ai développée des compétences notamment en relation client et en vente.

Désireuse d'aller plus en avant de cette démarche, j'ai choisit la formation professionnelle car cette voie représente un tremplin me permettant d'intégrer la vie active ou bien de poursuivre mon cursus universitaire

Espérant que ma présentation vous permettra d'appréhender l'étendue de mes motivations, je reste à votre disposition pour me présenter de vive voix.





Mes compétences :

Microsoft Office