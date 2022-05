Naima NASSAR

Après un parcours professionnel riche d'enseignements et de résultats dans les domaines de la gestion administrative et commerciale, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière en y intégrant une dimension managériale plus importante et en développant davantage mes qualités de gestionnaire.

Les différentes missions qui m'ont été confiées, m'ont permis de développer de solides capacités d’analyses stratégiques, d’organisation,et d’adaptation .



Je reste à l'écoute de toute opportunité répondant à mon ambition professionnelle.



Mes compétences :

Marketing

Relation client

Négociation

Management d'équipe

Développement commercial

Gestion de projet