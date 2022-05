Naima OUBOUROUNE

Après l’obtention d’un baccalauréat Sciences Expérimentales, j’ai dû, pour des raisons familiales, intégrer rapidement la vie active. De fait, je n’ai pas pu poursuivre mes études. A présent âgée de 27 ans et dégagée de toutes contrainte, j’ai émis le souhait d’obtenir un diplôme de Technicien Spécialisé en Commerce International à l’Institut Tangérois de Gestion.

Disposant d’une bonne capacité d’écoute et d’un bon sens de relationnel, j’ai également développé lors de mes stages précédents des valeurs professionnelles notamment la discipline, l’esprit d’équipe et l’autonomie.

Je suis en recherche active et disponible; pour me contacter:

Tel: .06.14.42.47.80

Email: oubouroune.naima@gmail.com