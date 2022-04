Khalid ZOIZOU

Zoizou khakid

Acteur au développement social:

- Communication orale

- Démarrer sa vie professionnelle

- Développement personnel

-Formations et consultations privées.

-Développement personnel à distance.

-Gestion du stress

-Affirmation de soi

-Confiance en soi.

-Gestion du temps et des priorités.

-Leadership

-Analyse transactionnelle

-Vivre le changement.

-Gérer les conflits.

-Intégration

-Intermédiation

-Ecoute.

-Négociation

-Animation

-Montage et Gestion des projets sociaux

-Gestion administratives des associations

-Gestion Financial desassociations

-Coaching.



فاعل في التنمية الاجتماعية:

- التواصل

- بدء حياتك المهنية

- تنمية الشخصية

التدريب والمشاورات الخاصة.

تنمية الشخصية عن بعد تطوير الموظفين.

إدارة الإجهاد التعب والضغط

- تأكيد الذات

الثقة في النفس

إدارة الوقت والأولويات.

القيادة

تحليل المعاملات

التغيير.

إدارة ألصراعات

الاندماج

-الوساطة

-الاستماع.

التفاوض

التنشيط

تركيب وإدارة المشاريع الاجتماعية

التسييرالإداري للجمعيات

التسيير المالي للجمعيات

التدريب.





Mes compétences :

Organisation et animation des séminaires dans les

Microsoft Excel