Naima PETIT

J'ai passé 10 ans dans l'animation en tant qu'animatrice, adjointe ( pédagogique, sanitaire et financière) puis directrice dans des centres de vacance, accueils de loisirs en région parisienne où j'ai pu prendre plaisir à animer une équipe, gérer une centre, m'occuper des papiers administratifs tout en travaillant en équipe avec environ une dizaine de personne (animateurs,personnels technique) que j'ai pu recruter la plus par du temps, le contact avec des prestataires .



De plus une formation des ressources humaines avec un stage en entreprise a pu me confronter à lé réelle demande du métier des ressources humaines et je suis prête à les intégrer dans mon futur emploi



je souhaiterais intégrer une agence ou une société dans le recrutement ou la formation dans la région centre ou pays de la loire j'apprécie le contact humain, le travail en équipe, avec les responsabilité qui peut y avoir derrière



vous pouvez me joindre sur mon adresse mail petit.naima@gmail.com



à très bientôt



Mes compétences :

Gestion administrative du personnel

Recrutement

Ressources humaines