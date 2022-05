Naïma SAKET

3.2.1 Pulsion : coaching pour agir face aux difficultés

http://321pulsioncoaching.com/



Boostez votre équipe avec un coach passionné de réussites collectives.



L’expérience montre qu’une équipe pleine de talent n’est pas toujours celle qui réussit. L’équipe qui gagne est souvent stimulée par un coach qui parvient à créer une dynamique collective autour d’un objectif commun.

C’est mon talent, ma vocation d’être ce coach.



Mon expérience de manager, de chef de projets et actuellement de coach d’équipes, m’a permis de développer mes spécificités :

• Créer les conditions d’une transversalité interdisciplinaire pour que chacun distingue sa spécificité et la mette au service du groupe

• Relever là ou il peut y avoir du potentiel individuel pour les mettre au service du groupe et de la structure (intelligence collective, relationnelle, émotionnelle et de situation)

• Penser la relation à soi, à l’autre, à l’organisation (AT, PNL, Neurosciences, PCM, communication non violente …).



Mes spécificités sont de lier les atouts liés à la personnalité, à la relation, à l’identité managériale et à la conduite de projets à même de développer une relation gagnant-gagnant . Apprendre à diriger et accompagner les individus au travers des turbulences est devenue une tâche essentielle de l’activité .



L'accompagnement que je vous propose permet de prendre du recul sur vos pratiques managériales, renforcer votre leadership, gérer les situations complexes chez vos collaborateurs (crises, démotivation ,stress, conflits..), comprendre les ressorts de la motivation, individualiser votre management et votre communication pour développer la performance individuelle et collective, vers un objectif commun.



Éléments pédagogiques : Alternance d’analyse de la pratique, d’apports théoriques, de présentation d’outils pédagogiques et d’études de cas.



Supports d'interventions : Analyse transactionnelle, PNL, Process com, Théorie organisationnelle de BERNE, activités physiques et sportives.



Mes compétences :

TEAM BUILDING

Management

Gestion budgétaire

Relations interpersonnelles

Chef de projets, Evénementiels

Coordination de projets

Analyse des pratiques professionnelles

Animation de formations

Communication interpersonnelle