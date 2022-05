Naina DUJARDIN RAMBATOMANGA

Expérience professionnelle : près de 15 ans

d'expérience en communication



- Depuis novembre 2011 : Directrice éditoriale, responsable de l'accompagnement du changement en communication et de la communication de crise. Afpa (association nationale pour la formation professionnelle des adultes)

- septembre 2010 - novembre 2011: Manager Communication Corporate, Angie

- 2007 - 2010: Directrice de clientèle au sein du pôle édition de W&CIE

- 2002 - 2007: Consultante en communication corporate chez Harrison&Wolf



Formation :

- Masters Degree in Journalism and Advertising, Londres GB

- Maîtrise en Information et Communication, Paris II Assas, Institut Français de Presse

- Licence de Lettres modernes, Paris IV Sorbonne

- Hypokhâgne option Sciences Po, Paul Valéry Paris



Langues:

- Anglais : Très bon niveau



Mes compétences :

Communication

Communication Corporate

Communication institutionnelle

Corporate communication

Directrice de clientèle