Naïr KELBOUZA

Chef De Projet Transverse, j’ai appris au fil des projets pilotés à négocier avec les parties prenantes . Ainsi j'oriente les solutions entreprises vers l’obtention des résultats escomptés.



Rigoureux, méthodique et avec une forte implication personnelle, j’applique les démarches méthodiques et méthodologiques : Cycle en V, Agile, ITIL V3, Analyse par processus, KPI, Analyse des risques, ainsi qu’une planification objective et rigoureuse des objectifs à atteindre.



Mes compétences :

Linux

Intégration

Coordination

ITIL

Test

Chef de projet MOE et Integration

Assurance qualité

Gestion de projet informatique